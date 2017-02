artikel-ansicht/dg/0/

Mönchengladbach (dpa) Borussia Mönchengladbach hat die Chance aufs Achtelfinale der Europa League so gut wie verspielt. Der Zehnte der Fußball-Bundesliga unterlag dem AC Florenz im Zwischenrunden-Hinspiel mit 0:1 (0:1) und steht damit in acht Tagen in Florenz vor einer schwierigen Mission.