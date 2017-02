Waldbadentscheidung wird vertagt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Der nächste Schritt im weiteren Verfahren zum Bau eines Hallenbads in Falkensee sollte die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) zum Standort des Projekts sein. Weitere Beratungen der Steuerungsgruppe dürften derzeit nicht mehr zielführend sein. Diese Auffassung vertrat Bürgermeister Heiko Müller (SPD) am Mittwoch im Hauptausschuss. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird die Stadtverwaltung zur nächsten Sitzung vorlegen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552846/

Bei der Erarbeitung der Vorlage wird das Ergebnis der Bürgerbeteiligung in Form des kürzlich durchgeführten Workshops nicht unberücksichtigt bleiben - die Mehrzahl der Teilnehmer hatte sich für die Variante "Hallenbadstandort Seegefeld, Aufrechterhaltung des Waldbadbetriebs" ausgesprochen.

"Es sollte allerdings deutlich gemacht werden, dass eine Entscheidung zum Waldbad zu treffen ist. Dies muss aber nicht jetzt passieren. Wir könnten abwarten, bis das Hallenbad gebaut ist, oder aber die Entscheidung erst dann treffen, wenn eine Grundsanierung des Waldbads ansteht", so Müller.

Dieser Kompromiss-Vorschlag traf bei den meisten Ausschussmitgliedern grundsätzlich auf Zustimmung, wenngleich Bedenken zu finanziellen Risiken und den Umgang mit diesen geäußert wurden.

So ist etwa Daniela Zießnitz (CDU) mit dem Verfahren nicht ganz zufrieden: "Für mich ist noch nicht nachvollziehbar dargelegt, ob wir uns eine Million Euro Zuschuss überhaupt leisten können. Es gibt noch diverse Fragen zu der Konzeptstudie, die zunächst beantwortet werden sollten. Die Steuerungsgruppe sollte eine Empfehlung aussprechen, über die dann die SVV diskutieren könnte."

Der finanzielle Aspekt ist jedoch nach Auffassung von Gerhard Thürling (Linke) erst dann einzuschätzen, wenn nach der Standortentscheidung auch über die Gestaltung des Bades gesprochen wurde: "Wir können uns erst über finanzielle Risiken Gedanken machen, wenn wir wissen, was wir bauen wollen. Dann können wir es immer noch abblasen, wenn wir es uns nicht leisten können. Seegefeld halte ich für den wirtschaftlichsten Standort. Die Waldbadentscheidung sollten wir rausschieben - schließlich war es nie ein Thema, das Waldbad zugunsten des Hallenbads zu schließen."

Die Leistungsfähigkeit der Stadt Falkensee sieht der Verwaltungschef indes optimistisch: "Ich schaue zurück, und die Erfahrungen sagen, wir können uns das leisten. Was in zehn Jahren sein wird, weiß niemand."

Nicht weit genug geht Thomas Fuhl (CDU) das geplante Projekt. Mit Nachhaltigkeit, Betriebswirtschaftlichkeit und Ökologie habe dieses Konzept nichts zu tun. Es müsse an die Zukunft gedacht werden - mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro und einer entsprechenden privatwirtschaftlichen Nutzung könne das Vorhaben "aufgeblasen" werden. "In Neuruppin funktioniert das seit 18 Jahren", so Fuhl.

Für Ingrid Junge (SPD) ist der Standort am Alten Fischerweg bei der Betrachtung der Varianten zu kurz gekommen: "Der Ort ist aus meiner Sicht wie geschaffen für das Projekt." Der Standortvorschlag war auf Platz Sieben im Scoring gelandet, auch weil die Erschließungslage nicht optimal wäre.

Ursula Nonnemacher (Grüne/ABü) hingegen äußerte sich kritisch zur Kalkulation der Eintrittspreise in der Konzeptstudie, die mit 7,80 Euro (Kinder zahlen voraussichtlich 5,50 Euro) für drei Stunden Aufenthalt im Bad höher angesetzt sind als etwa im Spandauer Schwimmbad an der Gatower Straße. Zu gegebener Zeit wird hierzu eine politische Entscheidung getroffen werden müssen.

Befürchtungen, nach denen möglicherweise bestehende kulturelle Einrichtungen in Falkensee zugunsten des Hallenbads schließen könnten, wies Bürgermeister Heiko Müller (SPD) indes energisch zurück: "Niemand redet darüber, dass der Bestand an anderen Einrichtungen gefährdet ist."