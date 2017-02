artikel-ansicht/dg/0/

Damit haben Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) nicht gerechnet: Aufgebrachte Mitarbeiter aus dem Medizinisch-Sozialen Zentrum (MSZ) Angermünde - der Uckermark-Tochter des Konzerns - verlangen, an dem Gewinn des kommunalen Klinikbetriebs beteiligt zu werden. Mit 4,8 Millionen Euro befindet sich das Unternehmen der Landkreise Uckermark und Barnim in der Gewinnzone. Zehn Millionen sollen es bis 2020 sein.

"Dieser Erfolg ist einer auf den Schultern der Mitarbeiter", so Christiane Kubik. "Wir sind erschöpft von dem, was uns abverlangt wird." Mit diesen Worten empfängt die Delegation von rund 20 Mitarbeitern die Chefs des Unternehmens zum Neujahrsempfang im Angermünder Rathaus. Und Christiane Kubik bekommt sogar Rederecht im Ratssaal. Seit 2007 hätte es keine tarifgerechten Lohnsteigerungen mehr gegeben. Der Abstand zum Tarif des Öffentlichen Dienstes betrage über 20 Prozent und wachse jährlich. Beim Pflegepersonal sei die Differenz inzwischen bei 600 Euro brutto im Monat. In einer beeindruckend emotionalen Rede beschreibt Christiane Kubik die Situation am Angermünder Krankenhaus: Vor allem durch die Psychiatrie-Spezialisierung erwirtschafte der Bereich schon seit sieben Jahren sechs- bis siebenstellige schwarze Zahlen. "Wir sind das Profit-Center des MSZ." Die freiwilligen Gehaltserhöhungen des Arbeitgebers würden aber als "heruntergefallene Brosamen des gut gedeckten Tisches" empfunden. "Jede 40-Stunden-Pflegekraft subventioniert das Unternehmen."

Seit Januar laufen Tarifverhandlungen am Krankenhaus. Das MSZ hat einen eigenen Haustarifvertrag und ist schon lange aus dem Kommunalen Arbeitgeberverband ausgetreten. Aus finanziellen Gründen: Die schwarzen Zahlen gleichen bislang das jährliche Defizit am ebenfalls zum MSZ gehörenden Prenzlauer Krankenhaus aus. Damit stellt der Uckermark-Bereich insgesamt kein Verlustgeschäft mehr dar wie noch in früheren Jahren. Doch auch andere Teile der GLG sind noch vor einiger Zeit in den roten Zahlen gewesen. Mit seinem Konsolidierungskurs hat der kaufmännische Geschäftsführer Jörg Mocek das Ruder herumgerissen. 2016 sei das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte, so Barnim-Landrat Bodo Ihrke. Doch Jörg Mocek will die Erlöse dauerhaft steigern, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Man habe nicht auf Kosten der Mitarbeiter saniert, sondern eben konsolidiert. Außerdem würden heute alle mehr verdienen als zu Beginn der Konsolidierung.

Die Forderungen der Mitarbeiter seien ihr gutes Recht, reagiert Dr. Steffi Miroslau, medizinische Geschäftsführerin der GLG, auf die Forderungen aus Angermünde. Sie ist sicher, "ein gutes Ergebnis in den Tarifverhandlungen zu erreichen". Man müsse aber abwägen und kluge Lösungen finden. Sie verweist auf Schieflagen im Gesundheitssystem, beispielsweise bei der Notfallbehandlung. Jedes Jahr kämen acht bis zehn Prozent Patienten mehr. Die Vorhaltekosten würden bei 24-Stunden-Diensten übers Jahr gerechnet 120 Euro pro Fall betragen. Die Kassenärztliche Vereinigung biete aber nur 4,74 Euro an, um den Patienten wegzuschicken. Dies sei jedoch nicht Aufgabe eines kommunalen Krankenhauses.

Mitarbeiter aus Angermünde wollen nun eine Regelung auf politischer Ebene. Sie haben alle Aufsichtsratsmitglieder aufgefordert, sich direkt vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. Sonst vergrößere sich die Lohnschere, sagt Christiane Kubik.