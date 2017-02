Biathinos sausen im Schnee allen davon

artikel-ansicht/dg/0/

Seiffen/Wandlitz (MOZ) Lange mussten die Barnimer Skisportler auf den Schnee wartem, doch bei den Brandenburger Landesmeisterschaften im Ski-Langlauf in Seiffen/ Osterzgebirge gab es davon reichlich. Und für die Biathinos regnete es Medaillen.

Schnappte sich zweimal Gold und einmal Silber: Lilian Zurawski vom WSV Wandlitz beim Wettkampf in Seiffen

Ab Silvester herrschten hervorragende Bedingungen in allen Mittelgebirgen, sodass einige Kinder in Sachsen trainieren konnten. Die Schneebedingungen im Erzgebirge am Wettkampfwochenende waren dann fantastisch.

Elf Sportler vom WSV Wandlitz und dem SV Schorfheide, die von Ralf Ducke und Robert Zurawski sowie den mitgereisten Eltern betreut wurden, gingen bei rund 70 Zentimetern Schnee, gut gespurten Loipen und blauen Himmel an den Start. Mit 14 Landesmeistertiteln, neun Silber- und sechs Bronzemedaillen aus drei Wettbewerben (klassischer Stil, Vielseitigkeitslauf, Freistil) kehrten sie erfolgreich nach Hause zurück. Dabei dominierten die Barnimer die Schülerklassen von S8/9 bis S12/13, denn sie stellten 12 der 18 möglichen Sieger.

Besonders erfolgreich waren die jüngsten Barnimer Teilnehmer, der Wandlitzer Niklas Bleyer (S8/9), Martha Hasler (S8/9) und Richard Flemmig (S12/13, beide SV Schorfheide) - sie holten jeweils drei Goldmedaillen. Niklas dominierte dabei alle Wettkämpfe in seiner Altersklasse und zeigte eine souveräne Leistung.

In der S8/9 holte auch Lucas Zurawski (WSV Wandlitz) zwei Silber- und eine Bronzemedaille. Besonders stark zeigte er sich beim Vielseitigkeitslauf am Samstag, als er kurz hinter Niklas Bleyer (WSV Wandlitz) Silber erkämpfte. Bei diesem Vielseitigkeitslauf mussten die Kinder mehrere Herausforderungen auf der anspruchsvollen Strecke bewältigen. Dazu gehörten Spurwechsel, Slalom, Tordurchfahrten und Berganlauf ohne Stockeinsatz.

Sehr spannende Wettkämpfe gab es in der stark besetzten Klasse der Mädchen S10/11. Inga Ducke (S10/11, SV Schorfheide) und Lilian Zurawski (S10/11, WSV Wandlitz) holten jeweils zwei Gold- und eine Silbermedaille. Während Lilian den klassischen Wettkampf überzeugend gewann, holte Inga sich klar den ersten Platz im Freistil.

Eine Überraschung gab es beim Vielseitigkeitslauf: Inga und Lilian kamen auf die Zehntelsekunde zeitgleich ins Ziel, sodass hier ein Doppel-Landesmeistertitel vergeben wurde. Mara Ducke (SV Schorfheide) konnte das gute Abschneiden der Barnimer Skisportler komplettieren, indem sie zweimal einen hervorragenden vierten Platz holte und im Freistil mit einer kämpferischen Leistung Bronze sicherte.

Inga Ducke und Lilian Zurawski wurden zudem von der Jury am letzten Wettkampftag als beste Sportlerinnen der gesamten Landesmeisterschaft ausgezeichnet, da sie selbst die teilnehmenden sächsischen Läuferinnen hinter sich ließen.

Bei den Jungen zeigte Tomte Suter (SV Schorfheide) in der zahlenmäßig stärksten Altersklasse S10/11 großen Einsatz und Kampfgeist - und konnte sich gegen starke Wettbewerber aus Sachsen und Brandenburg einen Bronzeplatz und zwei Silbermedaillen erkämpfen.

Beim Lauf im klassischen Stil über zwei Kilometer in der S12/13 musste Luisa von Radetzky (SV Schorfheide) nach einem Sturz leider das Rennen aufgeben. Im folgenden Vielseitigkeitswettbewerb konnte sie den dritten Platz erringen und im Freistilrennen am Sonntag wurde sie dann Landesmeisterin über die Drei-Kilometer-Strecke.

Die Altersklasse S12/13 bei den Jungen war fest in der Hand der Barnimer Skisportler. Der Sieg ging in allen Wettbewerben an Richard Flemmig (SV Schorfheide). Die Plätze dahinter sicherten sich die beiden Vereinskameraden Raphael Bleyer und Lukas Klosa (beide WSV Wandlitz).

Weitere Infos zum Verein unter: www.wsv-wandlitz.de oder bei Robert Zurawski, Tel.: 033397 - 687950