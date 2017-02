Hennigsdorf auf dem Trockenen

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Die Versorgung mit Trinkwasser ist am Mittwoch im gesamten Hennigsdorfer Stadtgebiet sowie im Ortsteil Nieder Neuendorf und in Stolpe-Süd ausgefallen. Günter Fredrich, Geschäftsführer der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung (OWA), teilte mit, dass die Ursache dafür ein großflächiger Stromausfall im Raum Falkensee war. Da das die Hennigsdorf versorgende Wasserwerk in Staaken davon betroffen war, brach die Trinkwasserversorgung kurz vor 9 Uhr zusammen. "Ab der zweiten Etage kam auf jeden Fall gar nichts mehr aus dem Hahn", beschrieb Fredrich am Tag danach das Problem. Bestenfalls in weiter unten gelegenen Wohnungen dürfte zumindest anfangs noch etwas Wasser angekommen sein.