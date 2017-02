Sieg in allerletzter Sekunde

artikel-ansicht/dg/0/

Am Anfang passierte nicht viel - man tastete sich gegenseitig ab. In der dritten Minute gelang dem Gastgeber das erste Tor, welches jedoch die Waldstädter umgehend egalisierten und zugleich mit einem weiteren Tor (5. Minute) in Führung gingen. Dies sollte jedoch für längere Zeit die einzige Führung der Eberswalder bleiben.

Es wurde ein munteres Hin und Her: Cottbus legte vor, die Gäste glichen aus (3:3, 5:5, 7:7). Dann jedoch sank die Aufmerksamkeit der Eberswalder und der Gastgeber konnte mit vier Toren in Folge in Führung gehen. Diese Tordifferenz hatte bis zum Halbzeitpfiff Bestand.

In der Halbzeitpause sprach das Trainergespann Schwandt/Müller die Fehler der Eberswalder an. Wichtig in diesem Spiel waren der konzentrierte Torabschluss und das Minimieren der Abspielfehler. Gleichzeitig wurde den Jungs für die folgende Halbzeit Mut zugesprochen, denn eine derartige Tordifferenz bedeutet im Handball wenig. Nach dem Motto "Hier ist noch nichts verloren" ging man in die zweite Halbzeit.

Die Worte des Trainerduos wirkten von Beginn der zweiten Hälfte des Spieles an. Die Eberswalder warfen danach zwei Tore und kämpften sich an die Lausitzer heran. Beim Stand von 16:18 ging ein Ruck durch die Mannschaft. Man kämpfte um jeden Ball, spielte zügig die Angriffe aus und war aufmerksam in der Abwehr. Hierdurch gelangen den Gästen drei Tore in Folge und man konnte zum zweiten Mal, und dies zehn Minuten vor Schluss, mit 19:18 in Führung gehen. Diese Führung verteidigte man bis zur 44. Spielminute. Durch technische Fehler der Eberswalder konnten die Gastgeber sich wieder herankämpfen, sodass es in der 49. Minute 22:22 stand.

Die letzte Minute war nichts für schwache Nerven. Durch ein Fehlabspiel kam Cottbus an den Ball. Aber auch die Lausitzer konnten den Angriff nicht fehlerfrei spielen, sodass 15 Sekunden vor Abpfiff die Eberswalder wieder in Ballbesitz kamen. Das Trainergespann nahm hieraufhin noch einmal eine Auszeit. Man solle versuchen, den Ball solange wie möglich in den eigenen Reihen zu halten und fünf Sekunden vor Schluss den Abschluss zu suchen. Szente spielte den Ball an Czisch, der nur durch ein Foul zu stoppen war. Die Schiedsrichter zeigten folgerichtig auf den 7-Meter-Punkt. Szente konnte erfolgreich einnetzen.

Die Freude war beim SVE riesengroß. Mit viel Leidenschaft erkämpfte man sich einen Sieg, sodass die Medaillenplätze weiterhin möglich sind.

1. SV Eberswalde: Nagy, Markiv - Szente (9/4), Czisch (5), Mitzscherling (2), Korte, Fischbach (1), Bedurke (3), Knauf (1), Rühle (3)