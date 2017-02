Rewe baut zweiten Markt in Zehdenick

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552856/

Das kündigte am Donnerstagabend Dr. André Frost von der Atos GmbH im Hauptausschuss der Stadt an. Zwar sei der Vertrag mit Rewe noch nicht unterschrieben worden. Frost rechnet aber fest mit einem Vertragsabschluss innerhalb der nächsten Wochen.

Die Einigung habe sich wegen der bundesweiten Übernahme von Kaiser's-Märkten durch Rewe um mehrere Monate verzögert.

Der Kölner Lebensmittelkonzert wird künftig zwei Märkte in Zehdenick parallel betreiben. Der jetzige Markt an der Falkenthaler Chaussee wird mindestens für die nächsten fünf Jahren offenbleiben.

Bereits in trockenen Tüchern ist die Ansiedlung der Drogeriemarkt-Kette Rossmann im ehemaligen Netto-Markt im Einkaufszentrum Grünstraße. Der Mietvertrag mit Rossmann sei bereits unterzeichnet, so Frost. Die Eröffnung der Drogerie kann nach erfolgtem Umbau frühestens Ende dieses Jahres erfolgen. Rossmann behält sich aber vor, erst dann den Markt in Betrieb zu nehmen, wenn Rewe eröffnet. Das kann sich aber noch bis zu zwei Jahren hinziehen.

Denn noch sind die Bauanträge nicht gestellt worden. Rewe wird die Millionen-Investition in den neuen Markt zunächst selbst stemmen. Danach aber wird die Atos die Immobilie kaufen und sie für zunächst 15 Jahre an Rewe vermieten. Darüber hinaus gebe es Verlängerungsoptionen von drei Mal fünf Jahren. Architektonisch wird der Lebensmittelladen nach dem Vorbild des im Herbst in Hohen Neuendorf eröffneten Rewe-Marktes großzügig gestaltet.

Auch für die übrigen Verkaufsläden in dem Einkaufszentrum gibt es nach den Angaben des Immobilienkaufmanns "zwei heiß Aspiranten". Es handele sich um ergänzende Nutzungen. "In zwei bis drei Monaten werde ich dazu berichen könne", so André Frost.