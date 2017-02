Einwohner sind gefragt

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) "Schöneiche 2017 - Was kommt?" lautet der Titel einer Einwohnerversammlung, zu der die Gemeinde am Dienstag, um 19 Uhr, ins Rathaus einlädt. Nach einem kurzen Rückblick auf das Vorjahr stehen die Planungen und Projekte für 2017 auf der Tagesordnung. Die Gäste können ihre Fragen an die Verwaltung um Bürgermeister Ralf Steinbrück loswerden sowie Hinweise und Meinungen äußern.