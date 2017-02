Feuerwehr erhält neues Fahrzeug

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr Bad Freienwalde wird in diesem Jahr ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) erhalten. Darüber informierte Stadtwehrführer René Erdmann während der Jahreshautpversammlung der Feuerwehr in Bad Freienwalde. "Ich hoffe, dass das Fahrzeug im dritten Quartal in Dienst stellen werden kann", so der Stadtwehrführer. Eigentlich sollte das HLF bereits 2016 ausgeliefert werden. Es sei aber, so Erdmann, zu einem Rechtsstreit zwischen den Fahrzeugherstellern und der Vergabekammer des Landes gekommen, so dass sich die Auslieferung verzögere.