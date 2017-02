Dachgeschoss wird Lehrerzimmer

artikel-ansicht/dg/0/

Denn nicht nur für die Lehrer ist es viel zu eng. Auch die 343 Schüler brauchen mehr Klassenräume. Zwei sind bereits durch den Einbau von Wänden in bis dahin sehr großen Foyerbereichen geschaffen worden. Das neue Lehrerzimmer entsteht im Dachgeschoss des Verbindungsgebäudes zwischen Haupthaus und Sporthalle. Derzeit wird es als Lager genutzt.

Roland Martin vom beauftragten Planungsbüro pro 3 stellte am Dienstagabend im Bildungs- und Sozialausschuss die Umbauplanung vor. Man wolle mit so geringem Aufwand wie möglich bauen, sagte er. Das heißt, dass die Dachschräge erhalten bleibt und lediglich durch Gauben unterbrochen wird, die für genügend Lichteinfall sorgen sollen.Zudem seien zwei Dachfenster vorgesehen. Jeder Lehrer wird künftig einen eigenen Arbeitsplatz haben.

Im November 2016 ist der Bauantrag eingereicht worden, informierte Martin. Man könne nicht voraussagen, wann das Bauordnungsamt des Landkreises Märkisch-Oderland die Genehmigung erteilt. Zudem müsse noch ein Brandschutzkonzept erstellt werden. Damit werde ein externes Büro beauftragt.

Ob die Arbeiten - wie erhofft - in den Sommerferien 2017 beginnen können, hänge vom Genehmigungsverfahren ab, so Martin. Im Haushalt der Stadt Seelow sind Mittel für das Vorhaben eingeplant. In einem weiteren Schritt ist voraussichtlich im kommenden Jahr der Anbau am Speiseraum geplant. Daraus soll eine Cafeteria entstehen, die auch Platz für schulische Veranstaltungen bietet. Der jetzige Speiseraum ist mit seinen 40 Plätzen deutlich zu klein.