Billard Merz

Merz (MOZ) Am 13. Spieltag spielte der Merzer B V gegen SV Neuzauche 06 III in Neuzauche und gewann mit 1.302 : 1.463.Der 14. Spieltag sah die Ansetzung: Merzer BV gegen Byhleguhre-Byhlen vor und Merz gewann in der Regionalklasse Ostbrandenburg A mit schwachen Leistungen von 1.304 : 1.264.