Hoffnung auf das Finalturnier bleibt erhalten

Schwedt (MOZ) In einer fünfwöchigen Spielpause können sich die jüngsten Basketballer der BG Schwedt jetzt auf die vier entscheidenden Partien in der Hauptrunde der Bestenliga vorbereiten. Dann geht es um den Einzug in das Finalturnier, für welches sich die drei erstplatzierten Teams qualifizieren.