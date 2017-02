Unterwegs nach Hiroshima

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (emw) Die halbe Welt hat der Schwedter Manfred Lange bereist. Schon zu DDR-Zeiten wollte er seine Reise-Eindrücke nicht für sich behalten und hat damals über den Urania-Verbund Vorträge gehalten. Noch immer verreist Manfred Lange und noch immer berichtet er davon - über Afrika, Vietnam und am Mittwochabend über seine Reise nach Japan.

