Rolf Lindemann stellt sich vor

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der gemeinsamen Gesprächsreihe von Kleist-Museum und Gut Sieversdorf ist am 24. Februar der neue Landrat aus Oder-Spree Rolf Lindemann zu Gast. Der 1957 geborene Lindemann wuchs im Ruhrgebiet auf und ist seit 1990 in Beeskow zu Hause. Moderiert wird der Abend vom ehemaligen Direktor des Kleist-Museums, Wolfgang de Bruyn. In dem Gespräch wird sich Rolf Lindemann zu seinem Amtsverständnis äußern, zu den Aufgaben der nächsten Jahre und auch zu seinem ehrenamtlichen Engagement. Beginn ist um 17 Uhr.