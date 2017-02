Rote Ampel nicht völlig tabu

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Da staunte unser Leser Thomas Tegge aus Marienwerder am Dienstag nicht schlecht: "Dürfen Autofahrer bei Dauer-Rot losfahren", war die Frage des Tages, auf die Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost, Antworten gab. So auf die Frage, wie der Autofahrer sich richtig verhält, falls die Ampel einmal nicht, wie erwartet, auf Grün umschaltet. "Rotfahrt bleibt Rotfahrt. Selbst wenn die Ampel nach ungewöhnlich langer Zeit nicht umgeschaltet hat, dürfen Autofahrer das Rot nicht ignorieren und auf die Kreuzung fahren", sagte die Polizei-Sprecherin.

