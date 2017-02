Diebe stehlen Laptops aus Grundschule

artikel-ansicht/dg/0/

Spreenhagen (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in die Grundschule "Am Kiefernwald" am Artur-Becker-Ring in Spreenhagen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zwei Laptops aus dem Sekretariat, teilte Amtsdirektor Joachim Schröder am Donnerstag mit. Zudem beschädigten sie die Tür des Sekretariats. Ins Schulhaus gelangten die Einbrecher durch eine sogenannte Paniktür, die nur von außen verschlossen, aber von innen immer zu öffnen sein muss, erklärte Schröder. An dieser Tür entstand kein Schaden. Nach erster Schätzung beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 2500 Euro, sagte Schröder. Es gebe einen Verdacht, wer die Täter sein könnten. Er fordert sie auf, sich selbst zu melden.