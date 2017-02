SMOK Slubice feiert heute den Flamenco

artikel-ansicht/dg/0/

Slubice (MOZ) Ganz im Zeichen heißer Tänze und Rhythmen steht heute Abend das Kulturhaus SMOK in Slubice. Zwei Flamenco-Tänzerinnen wollen gemeinsam mit Musikern aus Spanien das Blut der Besucher zum Kochen bringen. Eineinhalb Stunden lang tanzen sie mit allen Requisiten, die zum Flamenco so dazugehören - mit großem Fächer, Stock, Schleppenrock, Tuch und anderem mehr.

Barbara Cieslewicz ist professionelle Flamencotänzerin aus Polen und lebt in Berlin, wo sie in einem Flamencostudio unterrichtet. Mit ihren Tanzshows begeistert sie auf deutschen und polnischen Bühnen. Joanna Zapala, zweite Tänzerin des Abends, hat in Poznan studiert und dort mit dem Tanzen begonnen. Seit 2012 lebt und arbeitet sie in ihrer Heimatstadt Slubice.

Für die richtige Musik sorgen der Sänger Juan Cardenas und der Gitarrist Valle Monje. Beide sind in Spanien zu Hause.

Kulturhaus SMOK, heute, 19 Uhr, Eintrittskarten kosten 20 Zloty.