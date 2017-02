Fassadenkletterer kehren zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (mm) Beim FinE wird es ein Wiedersehen mit den Artisten der Gruppe Grotest Maru geben. Sie waren bereits 2013 in Eberswalde zu Gast und liefen als halsbrecherische Büroangestellte an der Rathausfassade entlang. "Equinox" heißt der Programmpunkt diesmal und wird sich ebenfalls am Rathaus abspielen. Und genau deshalb, hieß es im Ausschuss für Soziales Bildung, Kultur und Sport, sei die Attraktion auch ideal fürs Stadtfest - dann, wenn die Straße vor dem altehrwürdigen Gebäude gesperrt wird.