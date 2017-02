Stadtwerke-Chef geht 2017 in den Ruhestand

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (md) Der Geschäftsführer der Technischen Werke und der Stadtwerke Schwedt, Helmut Preuße, geht Ende des Jahres in den Ruhestand. "Helmut Preuße hat den Aufsichtsrat gebeten, Ende des Jahres in den wohlverdienten Altersruhestand zu gehen. Der Aufsichtsrat hat dem entsprochen und den Beschluss gefasst, die Geschäftsführung des Unternehmensverbundes Stadtwerke und der Technischen Werke öffentlich auszuschreiben", bestätigte der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Bürgermeister Jürgen Polzehl.

Preuße wechselt am 30. November, kurz nach seinem 62. Geburtstag in den Ruhestand. Er hat die Schwedter Stadtwerke dann seit ihrer Gründung 1991 über 26 Jahre lang erfolgreich geführt. Seit 20 Jahren ist er in Personalunion auch Geschäftsführer der Technischen Werke Schwedt, die seit 1999 das Schwedter Freizeit- und Erlebnisbad Aquarium, seit 2006 das Kino Filmforum und seit 2014 auch den Hafen betreiben. Unter der Führung von Helmut Preuße haben sich die Stadtwerke Schwedt und die Technischen Werke zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmensverbund entwickelt, der Schwedt mit Strom, Fernwärme und Gas versorgt, Telefon- und Internetdienste anbietet, einen Hafen betreibt und beliebte Freizeiteinrichtungen unterhält. Die kommunalen Unternehmen versorgen mit ihren 120 Mitarbeitern 20 500 Kunden mit Energie und Telekommunikationsleistungen. Helmut Preuße ist außerdem Chef des Verbandes der Kommunalen Unternehmen Berlin/Brandenburg und Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes.

Für die Altersnachfolge von Helmut Preuße wird ein Alleingeschäftsführer oder -führerin für beide GmbH gesucht, der mindestens zehn Jahre Führungserfahrungen in kommunalen Betrieben sowie Kenntnisse im Energie- und Telekommunikationsmarkt aufweist.