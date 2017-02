Erinnerung an den vergessenen Boden

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits seit einigen Tagen sind im Wirtshaus des Kunstspeichers Friedersdorf Plakate und Fotos zu sehen, die in Zusammenarbeit mit Fachleuten entworfen und vom Umweltbundesamt gedruckt wurden. Insgesamt werden ausgewählte Jahres-Böden von 2005 bis 2017 aus unterschiedlichen Bundesländern vorgestellt.

Hauptanliegen ist es, den Boden wieder in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Die Ausstellung belegt eindrucksvoll, dass Boden keinesfalls Dreck, sondern voller Schönheit und Überraschungen ist. Am 19. Februar wird Monika Frielinghaus dies in ihrem Vortrag zur Ausstellung erläutern. Beginn ist um 16 Uhr. "Da man in den Boden selten hinein sehen kann, ist die generelle Wahrnehmung von Dunkelheit und Mystik verbreitet. Das Bewusstsein für den Wert unserer Böden mit ihren lebenswichtigen Funktionen ist bei uns Menschen so gering ausgebildet, dass man von Bodenvergessenheit sprechen kann. Dabei können Böden schön sein und spannende Geschichten erzählen", erklärt die Autorin.

Der Verein Freundeskreis leitet damit sein Jubiläumsjahr ein. Er begeht 2017 sein 25-jähriges Bestehen.