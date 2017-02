Kinderärztin schult Familienlotsen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Kinderärztin Janine Dribbisch hat am Dienstag sieben künftige Familienlotsen zu Kinderkrankheiten und Vorsorgemaßnahmen geschult. Bei den Familienlotsen handelt es sich um Frauen (es dürfen auch Männer sein), die sich im Auftrag des Kreis-Jugendamtes ehrenamtlich um Familien mit Kleinkindern kümmern und Hilfe bei der Erziehung geben. Auf diese Tätigkeit werden die Lotsen in Schulungen vorbereitet, im Regionalbereich Beeskow können ab 1. März die Ersten mit der Arbeit beginnen.

Regionalkoordinatorin Anja Keß vom DRK-Familienzentrum freut sich über die Resonanz, was nicht heißt, dass nicht noch mehr Lotsen gebraucht würden. Die nächste Veranstaltung dazu findet am 14. März um 18 Uhr in der Stadtbibliothek statt.