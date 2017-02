artikel-ansicht/dg/0/

Sydney (dpa) Die australische Rockband Midnight Oil steht 15 Jahre nach ihrer Auflösung vor dem Comeback. Die Musiker um Leadsänger Peter Garrett kündigten in Sydney eine neue Welttournee unter dem Titel «The Great Cycle Tour 2017» an. Auftakt ist im April in Brasilien. In Deutschland wird die Band in Köln, Berlin und Frankfurt zu sehen sein. In ihrem Heimatland wollen die «Oils» erst im Herbst wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Band hatte Ende der 1980er Jahre mit Hits wie «Blue Sky Mine» oder «Beds are Burning» auch international großen Erfolg. 2002 löste sie sich auf.