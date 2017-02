artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Poetry Slam können die Besucher des Gelben Salons im Fontane Klub am Samstag, 25. Februar, erleben. Um 20 Uhr steht Volker Strübing mit seinem Programm "Norbert erklärt die Welt" auf der Bühne. Strübing ist Slammer, Lesebühnenautor, Filmemacher und dreimaliger Sieger der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften. In seinen Geschichten, Filmen, Diavorträgen und Liedern widmet er sich bedrohten Tierarten und ihrer korrekten Zubereitung, berichtet aus Verschwörungstheorie und -praxis, verhandelt die Relativitätstheorie der Liebe, die Revolution per Singlebörse und die Zukunft der Menschheit. Der Eintritt beträgt 15 Euro und ermäßigt 12 Euro. Tickets gibt es im Internet unter www.fontane-klub.de oder per Telefon unter 03381/793277. Der Ticket-Vorverkauf findet im Kartenhaus in der Bollmann-Passage statt.