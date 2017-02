Gartenmesse:Vom Wildpfirsich bis zum Rosenlikör

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Am Wochenende zieht in die alten Bahnhallen am Kreuzberger Gleisdreieck der Frühling ein. Auf der Messe "Gartenträume" präsentieren von Freitag bis Sonntag mehr als 100 regionale und internationale Aussteller ihre Pflanzen in farbenprächtigen Modellgärten. "Der Trend sind in diesem Jahr Bio-Pflanzen für die Blütenküche", sagt Messesprecherin Susanne Schneider-Kettelför. So wird eine Rosenschule aus der Uckermark essbare Bio-Rosen anbieten. "Ihre Blüten verfeinern nicht nur Gerichte. Aus ihnen werden auch Likör, Essig, Gelee, verschiedene Teesorten und Lippenbalsam hergestellt", erklärt die Sprecherin.