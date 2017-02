Federer verzichtet aufs Skifahren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552941/

Federer verfolgte in diesen Tagen einige Rennen bei der Alpin-Weltmeisterschaft in St. Moritz, will es aber vorerst bei der Zuschauer-Rolle belassen. «Letztes Jahr wollte ich eigentlich mal mit meinen Mädchen in Ski auf den Berg, habe dann aber darauf verzichtet», verriet Federer.