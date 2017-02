artikel-ansicht/dg/0/

Die nach dem Abriss der Häuser neu verputzten Giebelwände zur Liebenwalder Straße hin würden ansprechend gestaltet. Allerdings soll darauf kein großes Projekt wie an der Postkreuzung in Zehdenick daraus werden. Vielmehr solle ein Sprayer damit beauftragt werden, das Einfallstor zur Tonstichlandschaft optisch sichtbar zu machen und das Motiv mit dem Schriftzug versehen werden: "Zehdenick - Stadt an der Havel". Die Silhouette der Tonstichlandschaft soll in einer Technik auf die Fassaden gesprüht, wie sie die E.dis bei der Gestaltung ihrer zahlreichen Trafostationen einsetzt, erläuterte Eggert. Ihren Gestaltungsvorschlag will die Stadtverwaltung auch als solchen verstanden wissen. Fachbereichsleiter Fred Graupmann forderte die Ausschussmitglieder auf, die Ideen mit in ihre Fraktionen zu nehmen, um sie dort zu diskutieren und sich eine Meinung zu bilden, bevor über die Gestaltung des Platzes und der Giebel intensiver beraten werden kann.