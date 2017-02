Champions Trophy von Granseern verteidigt

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Der Pokal bleibt in Gransee: Bei der 9. Champions Trophy im Volleyball, die von den Auszubildenden der Beruflichen Schule Sport und Soziales Lindow organisiert wurde, gewannen die Gymnasiasten des Strittmatter-Gymnasiums vor kurzem zum zweiten Mal in Folge das deutsch-polnische Finale. In einem spannenden Vergleich setzte sich die Oberhaveler Mannschaft im Endspiel gegen die polnische Vertretung von Zielona Gora durch.