Theater Frankfurt: Wer schwanger ist, darf quengeln

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist befreiend, dass man auch mal so etwas sieht: Eine Veganerin, die nicht als moderne Heilige unter dem unsichtbaren Nimbus der Unfehlbarkeit lebt. Das Theater Frankfurt zeigt in seiner neuen Rapunzel-Inszenierung, dass man auch als Gemüseliebhaber unersättlich und gefährlich selbstbezogen sein kann. Vorsicht also vor Leuten, die aus dem Essen eine Religion machen.