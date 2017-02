Offene Fragen zum Schulstandort Lehnitz

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnitz (OGA) Was wird aus der Lehnitzer Grundschule? Entsteht am Ende der Übergangszeit, in der Teile der Torhorst-Gesamtschule auf dem ehemaligen Kasernengelände in Lehnitz-Ost untergebracht sind, dort etwa eine zweiteGrundschule für den Ortsteil? Eine Lehnitzerin hatte noch mehr Fragen zum Schulstandort und zu gesundem Schulessen, doch auch der Ortsbeirat musste ihr konkrete Antworten schuldig bleiben.