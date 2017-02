Koreanische Konfrontation auf der Berlinale

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Was für eine Szene: Da steht die Schauspielerin Younghee (Kim Minhee) am Strand und will sich über ihr Leben klar werden. Die Kamera schwenkt weg, wieder zurück, Younghee ist erst verschwunden - und dann wird gezeigt, wie ein Mann sie wegträgt. Es ist der Kameramann des Films "On the Beach at Night Alone", wie später bei der Pressekonferenz zu erfahren ist. Dass man Fakten nur in Schnipseln bekommt und oft auch verspätet, ist typisch für diesen südkoreanischen Film über eine Frau auf der Suche nach sich selbst. Recht spät erfährt man deshalb, dass sie eine Liebesaffäre verarbeiten will. Und auch ihr konfrontativer Charakter - sie selbst bezeichnet sich als "Bombe" - entfaltet sich nur langsam. Wer dafür aber die Geduld aufbringt, der sieht einen wunderbar einfühlsamen Film mit absurden Einsprengseln.(mpu)