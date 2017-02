Kein guter Abend

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ein Raunen geht durch den Saal, als die Moderatorin der Wettbewerbspremiere von "Rückkehr nach Montauk" Daniela Schadt als Lebensgefährtin des Bundespräsidenten ankündigt. Ist Gauck nicht schon in Rente? Und dann spricht die Moderatorin auch noch den Vornamen der Regielegende Schlöndorff "Völker" aus! Immer wieder! Einmal macht sie es richtig. Dann aber wieder falsch. Und als sie in den Saal fragt, ob sie einen Fehler macht, wird ihr gesagt, alles sei in Ordnung. Nein, die Moderatorin hatte wirklich keinen guten Abend. Einen Trost gibt es aber: Mit Daniela Schadt hatte sie völlig recht. Gaucks Nachfolger Steinmeier ist zwar schon gewählt. Die Amtseinführung ist allerdings erst Mitte März. Trotz des Raunens.