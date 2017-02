Tanzkurs und Autoclubexperte

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Akademie der 2. Lebenshälfte bietet Interessierten in der kommenden Woche verschiedene Veranstaltungen an. Am Montag, 20. Februar, beginnt der neue Kurs "Von der Bewegung zum Tanz" mit Janine Schneider, Tänzerin und Choreographin aus Berlin. Der Kurs findet in der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr im "Haus der Begegnung" in der Jacobstraße 12 statt und dauert bis zum 10. April an. Im Kurs geht es in kleinen Schritten aus der Ruhe in die Bewegung zum Tanz. Am Dienstag, 21. Februar, ist Peter Liskowsky vom Autoclub Europa im "Haus der Begegnung" zu Gast. Er unterhält sich mit den Teilnehmern von 10 bis 11.30 Uhr in der Reihe "Senioren im Straßenverkehr" zum Thema Besonderheiten auf den Straßen am Winterende und die nötigen Vorbereitung auf das Frühjahr. Interessierte sollten sich für beide Veranstaltungen bei Solveigh Calderin telefonisch unter 03381/410088 anmelden.