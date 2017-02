Mel Bonis und Lili Boulanger im Fokus

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Kyra Steckeweh rückt am kommenden Sonnabend, 25. Februar, in der Waldkapelle der Rehaklinik die zwei Komponistinnen Mel Bonis und Lili Boulanger in den Fokus. Beide Frauen lebten zur Jahrhundertwende und verarbeiteteten mit musikalischer Vielfalt die Wirren ihrer Zeit. Das Platten-Release-Konzert des Debütalbums "En dehors" beginnt um 19.00 Uhr.