Mainz-Stürmer Cordoba spricht von Wechsel

«Die Europa League war schon ein großer Schritt für mich. Aber für jeden Fußballer in Europa sollte das Ziel sein, Champions League zu spielen. Und nichts anderes habe ich auch als Ziel.»

Die Mainzer haben den 23 Jahre alten Kolumbianer vor dieser Saison für rund 6,5 Millionen Euro fest vom spanischen Club FC Granada verpflichtet. Sein Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten ist bis 2020 gültig. Cordoba ist kein klassischer Torjäger. Sein Wert für die Mannschaft besteht vielmehr in seiner enormen Lauf- und Kampfstärke. «Ich fühle mich sehr wohl in der Stadt und in der Mannschaft», sagte er. «Ich konzentriere mich nur auf die Rückrunde mit Mainz. Danach wird man sehen, was das Beste für mich und den Club ist.»