Ribéry vor Bayern-Comeback gegen HSV

München (dpa) Franck Ribéry könnte gegen den Hamburger SV sein Comeback beim FC Bayern München feiern. Trainer Carlo Ancelotti kündigte an, dass der französische Fußball-Profi nach seiner Muskelverletzung im nächsten Bundesliga-Heimspiel wieder zur Verfügung stehen könnte.

«Ribéry arbeitet noch individuell. Nächste Woche kann er mit uns starten», berichtete Ancelotti. Beim Auswärtsspiel am Samstag in Berlin gegen Hertha wird Ribéry noch einmal fehlen. Sollte ein Einsatz des 33-Jährigen auch eine Woche später gegen den HSV wider Erwarten zu früh kommen, könnte Ribéry im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Schalke 04 am 1. März erstmals wieder zum Bayern-Kader gehören.

Bei Weltmeister Jérôme Boateng wird die Rückkehr in den Spielbetrieb noch etwas länger dauern. Nach seiner Operation an einer Sehne des Brustmuskels Ende vergangenen Jahres werde der Abwehrspieler noch drei Wochen benötigen, sagte Ancelotti. Der 28 Jahre alte Boateng hat sein letztes Spiel für den FC Bayern Ende November bestritten.