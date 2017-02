Kuh-Chaos auf der Autobahn

artikel-ansicht/dg/0/

Wittstock (MZV) Ausgebüxte Kühe haben am späten Donnerstagabend zur Vollsperrung der Autobahn zwischen dem Dreieck Wittstock und der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern geführt.

Die Tiere waren um 21.45 Uhr einem Halter aus Bütow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) an der A19 entflohen. Von der Herde konnten vier Kühe nicht mehr eingefangen werden. Diese Tiere zog es kilometerweit auf der Autobahn in Richtung Berlin.

Herbeigerufenen Polizisten versuchten, die Rinder mit ihrem Funkstreifenwagen so vor sich herzutreiben, dass sie von den Haltern eingefangen werden konnten. Doch durch eine Lücke der Funkstreifenwagen schlugen die Vierbeiner plötzlich die andere Richtung ein und ließen sich auch durch die hinterher spurtenden Beamten nicht aufhalten. Bei deren Flucht auf der anderen Fahrbahn in Richtung Hamburg rammte ein VW eine Rind so schwer, dass es verendete. Der Fahrer blieb aber unverletzt.

Die drei anderen Rinder konnte ein herbeigerufener Tierarzt mit Spezialmunition in Tiefschlaf versetzen. Sie wurden dann vom Halter auf der Autobahn abgeholt. Die Fahrbahn war in Richtung Hamburg war für vier, die in Richtung Berlin für anderthalb stunden gesperrt.