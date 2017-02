Werbegemeinschaft mit eigenen Positionen

artikel-ansicht/dg/0/

So solle der geplante Neubau mit der Geschichte und der Bedeutung dieses Ortes erheblich angemessener umgehen, als es insbesondere seit 1945 an diesem Standort der Fall gewesen sei. "Die Seegefelder Kirche sollte auch nach Errichtung des Neubaus als ,platzprägendes Gebäude' erlebbar bleiben, das heißt, der Neubau ist insbesondere zur Bahnhofstraße und zum Gutspark so zu gestalten, dass er sich in die durch kleinteilige Bebauung geprägte Gegend einfügt und sie nicht durch eine ,dominante Großform' erdrückt."

Wünschenswert sei weiterhin, dass zumindest in der Ansicht zur Scharenbergstraße in angemessener Form an das imposante Gutshaus erinnert wird, das bis 1961 dort stand, etwa mit Blick auf das Andeuten der historischen Fassadengestaltung. Zwingend erforderlich sei es zudem, dass das Potential des Angers mit dem des jetzigen Stadthallenvorplatzes durch "platzorientierte Gastronomie" genutzt wird. Die mittlerweile etablierte Nutzung des Stadthallenvorplatzes für Märkte und Events, darunter ein Wochenmarkt am Samstag, sollte darüberhinaus weiter gesteigert werden. Und: Der Gutspark müsse insbesondere in den Abendstunden vom Neubau aus wahrnehmbar sein, damit dass Risiko von Vandalismus spürbar abnimmt und Investitionen möglich werden. Die Werbegemeinschaft denkt dabei an Vorschläge wie eine kleine Freilichtbühne, einen Wasserspielplatz oder Fitnessgeräte, die im Gutspark aufgestellt werden könnten.