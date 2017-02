Abwarten und Tee trinken

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In einem Teil von Falkenhöh ist am Mittwochvormittag der Strom ausgefallen. "Ich hatte gedacht, "Mein Wasserkocher ist kaputt oder eine Sicherung heraus gesprungen', sagte ein Verbraucher in der Pestalozzistraße, der eine Weile warten musste, um Tee trinken zu können. Nach Angabe von edis war die Versorgung von 8.57 bis 9.45 Uhr infolge eines Kabelschadens unterbrochen. Die Erforschung der Schadensursache nehme naturgemäß längere Zeit in Anspruch, so ein Sprecher des Stromanbieters.