" Humor und Lachen befreien den Kopf "

Schwedt (MOZ) Die szenische Lesung "Er ist wieder da" nach dem Satire-Roman von Timur Vermes haben die Uckermärkischen Bühnen Schwedt zuerst in Fürstenwalde aufgeführt. Am 25. Februar um 19.30 Uhr beginnt die Premiere in Schwedt. Dietmar Rietz sprach darüber mit Intendant Reinhard Simon.

Herr Simon, warum sind die Uckermärkischen Bühnen mit dieser Satire zuerst nach Fürstenwalde gegangen?

Klaus-Peter Oehler, der Geschäftsführer der Kulturfabrik, hat uns in Schwedt besucht und erzählt, der Autor des Romans wollte ursprünglich aus seinem Buch lesen, ist aber wieder abgesprungen. Ich kann das auch, habe ich ihm gesagt. Jetzt hat das Ganze aber noch eine ganz andere Dimension bekommen.

Was bedeutet das?

Nach dem Gespräch mit Dr. Oehler haben wir in unserem Haus nachgedacht und befunden, die Lesung würde doch auch in unseren Spielplan passen, um in diesen bewegten Zeiten politische Haltung zu zeigen. Aus der Buchlesung ist dann eine szenische Lesung geworden, die bei uns "Spielung" heißt, da durchgehend gespielt wird von drei Schauspielern.

Was hat der Zuhörer sich darunter vorzustellen?

Wir kleben nicht an den Textzeilen, sondern hüpfen als Szenen-Leser mal in den Kiosk, der Besitzer nimmt dort den wiedergeborenen Hitler auf - quasi als Asylant. Andere Szenen spielen in einem Fernsehstudio oder auf der Straße. Wir brechen die Figuren so, wie wir sie uns vorstellen, wie sie in einem Theaterstück agieren würden. Wir arbeiten teilweise mit Masken und Kostümen, mit Requisiten und Teilen von Bühnenbildern.

Das Buch "Er ist wieder da" wurde in 41Ländern und allein in Deutschland zweimillionenmal verkauft. Trotzdem stellen sich viele Leute die Frage: Darf man über Hitler lachen oder verharmlost man damit den Tyrannen?

Hitler und die gesamte Nazi-Zeit sind das dunkelste Kapitel in der deutschen Geschichte. Aber dieser Diktator und diese schreckliche Zeit waren wiederholt schon Gegenstand satirischer Auseinandersetzungen. Es gibt Filme wie "Der große Diktator" und auch die Verfilmung von "Er ist wieder da". Wir holen das Thema als amüsante szenische Lesung auf die Theaterbühne. Wir nutzen diese Arglosigkeit der Zuschauer und wir servieren diese Situationen immer mit einer Beilage, die unverdaulich ist. So deckt das Stück mit den Mitteln der Satire auf, dass dieses System auf Volksverblendung beruht, auf Volksverdummung.

Die Figur des Hitlers in "Er ist wieder da" steht für Sie also für Volksverführer zu allen Zeiten. Warum meinen Sie, man soll über Tyrannen auch lachen?

Humor und Lachen goutieren diese schwarzen Mächte doch nicht! Sie ziehen sie ins Lächerliche. Das macht es einfacher, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sie zu entlarven. Von diesen Mächten betroffene und beschädigte Seelen hätten es doch viel schwerer, wenn sie nicht darüber lachen könnten, was ihnen widerfahren ist. Sie wären verdammt.

Bei allem Schlimmen, was wir erlebt haben und erleben, ist Humor immer noch das beste Mittel, sich gegen sie, ihre Weltanschauung und ihre Vereinnahmung zur Wehr zu setzen. Humor und Lachen befreien von Angst, befreien den Kopf. Der lachende Mensch kann wieder besser denken, wieder anfangen zu denken, statt sich furchtsam zu ducken oder Rattenfängern hinterher zu laufen.

Soll das heißen, um das System Hitler und das der Nazis zu entlarven, der Lächerlichkeit preiszugeben und darüber lachen zu können, sollte man die Hitler-Bibel "Mein Kampf" lesen? Gehört so ein Buch nicht einfach nur in den Giftschrank der Weltgeschichte?

Darüber haben Historiker und Politiker durch alle Jahrzehnte der Nachkriegsgeschichte gestritten. Ich habe es noch nie komplett gelesen, jetzt für die Arbeit in Auszügen. Der Autor von "Er ist wieder da" hat das Buch studiert, Zitate aus diesem Volksverdummungsbuch verwendet. Ich habe mich fast totgelacht darüber. Gefahr erwächst nur durch jene, die für bare Münze nehmen, was da geschrieben steht, es umsetzen. Wir dürfen niemals den Humor verlieren. Er ist die einzige effektive Waffe gegen den Ernst des Lebens.

Wie haben die Zuschauer in Fürstenwalde reagiert?

Am Anfang waren sie aufmerksam und heiter gestimmt, dann ruhiger und betroffen, im Sinne von "Was passiert da gerade mit uns?", und am Schluss des Stückes sekundenlanges Schweigen und dann tosender Applaus. Wir wurden gebeten wiederzukommen, auch für eine Schülervorstellung.

Wer ist bei diesem Aufklärungsstück mit von der Partie?

Inszeniert, für die Bühne eingerichtet, wird das Stück von Daniel Heinz. Alexandra Heinrich liest und spielt alle Frauen sowie die weiblichen Kinder- und Jugendrollen, Simon Mehlich alle Männer- und männlichen Jugendrollen. Ich selbst gebe den Hitler.

Uckermärkische Bühnen Schwedt,25. Februar, 19.30 Uhr: Premiere "Er ist wieder da".