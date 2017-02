Flexibler Rufbus ist Geschichte

artikel-ansicht/dg/0/

Von Neu Mahlisch bis Seelow sind es acht Kilometer. Marie Biering meldete ihren Rufbus-Wunsch - wie bisher üblich 90 Minuten vor Fahrtwunsch -an. Aus 15 Minuten Fahrzeit wurden zwei Stunden. Die Tour ging über Lietzen, Falkenhagen, Regenmantel, Treplin, Wulkow bei Booßen und Döbberin. Sie passierte 22 Orte. 86 km hatte der Rufbus da zurückgelegt. "Damit fielen zwei Termine, die ich in Seelow hatte, ins Wasser", berichtet die Rentnerin. "Die Fahrt muss ja angemeldet werden. An keinem der Orte gab es weitere Einsteiger", schildert sie. Auf der Rückfahrt erlebte sie ein ähnliches Szenario. "Aber es waren glücklicherweise nur 42 Kilometer." Diesmal ging es über Alt Rosenthal, Worin, Marxdorf und Lietzen. Sie war wieder der einzige Fahrgast. "128 statt 14 Kilometer, da fehlen einem einfach nur die Worte", gesteht die Neu Mahlischerin. Angesichts solcher unsinnigen Touren werde niemand mehr den Rufbus nutzen und dann heiße es bald, dass es keinen Bedarf gebe. "Das wäre, auch in Bezug auf die geplante gemeinsame Verwaltung in Seelow, keine gute Lösung", steht für die 80-Jährige fest.

"Das ist in der Tat schwer nachvollziehbar und hat auch nichts mit dem eigentlich vom Landkreis gewünschten Rufbusangebot zu tun.", räumt der Beigeordnete des Landrates, Rainer Schinkel, auf MOZ-Nachfrage ein. Er versichert, dass intensiv an Änderungen gearbeitet werde. Jörg Schleinitz, im Wirtschaftsamt des Kreises für den Nahverkehr zuständig, erklärt das Problem: Per Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes sei bereits im Dezember 2013 der flächendeckende Rufbus für das gesamte Bundesgebiet als unzulässig bewertet worden. Lange sei unklar gewesen, wie Brandenburg mit diesem Urteil umgeht.

Märkisch-Oderland hatte zu jenem Zeitpunkt bereits die Verkehrsleistungen ab 2017 neu ausgeschrieben. Eingeschlossen waren die bis Ende 2016 üblichen Leistungen im Bereich Rufbus. Mit dem Betreiberwechsel endete auch die Konzession für den Rufbus. Bis dahin habe es einen Bestandsschutz für die bestehende Regelung gegeben, erläutert Schleinitz. Der erlosch am 1. Januar diesen Jahres. Da der neue Betreiber mobus so schnell das System nicht umstellen konnte, habe das Landesamt eine Übergangszeit bis Ende Februar genehmigt - mit Verweis, so weit es geht, die bestehenden neuen Gesetzlichkeiten einzuhalten. Die erlauben nur noch einen linienbezogenen Rufbus. Das heißt, dass es keine Haustürabholung und auch keinen Service zu Außengehöften mehr gibt. Wer den Rufbus nutzen will, muss zur nächsten Bushaltestelle.

Da der neue Betreiber der Linien mit Blick auf seine Konzession keinen Fehler machen wollte, hat er Touren, wie sie Marie Biering und auch Ursel Baganz erlebten, zusammengefasst. So ist der aktuelle Fahrplan des Rufbusses mit der Linienbezeichnung 960 entstanden - alle Haltestellen sind in einer langen Fahrt integriert. "Es ist natürlich unsinnig, zig Kilometer zu fahren, wenn es keine weiteren Fahrgäste gibt", sieht es Schleinitz. Man habe mit mobus in den letzten Tagen eine Neustrukturierung des Rufbus-Angebotes besprochen. Sie soll demnächst in Kraft treten. Er macht deutlich: "Die einstige große Flexibilität wird es nicht mehr geben." Auch der Landkreis bedauere dies, könne aber nicht gegen bestehendes Recht verstoßen. Für die Zeit von Schulferien wird es künftig vier Linien im Rufbus mit einem festen Fahrplan geben - für den Raum Zeschdorf, Worin, Letschin und Zechin. Vormittags und am Nachmittag werden jeweils zweimal Busse immer zu den gleichen Zeiten fahren. Damit wolle man zumindest eine Kontinuität erreichen, auf die sich Nutzer einstellen können, sagt Schleinitz. Für die Nutzung muss man sich weiterhin anmelden. Wenn klar ist, dass es nur eine oder zwei Anmeldungen gibt, soll der Bus auch nur diese Orte anfahren, um solche unsinnigen Odysseen wie die geschilderten künftig auszuschließen.Die Fahrten werden aber länger sein als bisher gewohnt.

Das Konzept muss der Kreis allerdings erst noch vom Landesamt genehmigt bekommen. Die Bürger sollen rechtzeitig über erst dann abgesegnetenRufbus-Touren informiert werden. Zu den normalen Schulzeiten gibt es auf einigen Linien schon jetzt die Möglichkeit, einen Rufbus anzufordern, allerdings ebenfalls nur nach Fahrplan und auf festgelegten Linien. Man muss sich bei mobus anmelden.

Infos zum Rufbus unter Tel. 03341 4494902 oder -03