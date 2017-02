Reichsbürger rangeln mit der Polizei

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die Polizei musste am Freitag mit Gewalt zwei Reichsbürger aus dem Neuruppiner Bürgeramt hinauswerfen. Der 61-Jährige und eine 39-jährige Begleiterin wollten dort offiziell ihre Personalausweise abgeben. Die Sachbearbeiterin teilte ihnen mit, das prüfen zu wollen. Mit der Antwort war das Duo nicht einverstanden. Es kam zum Streit. Einem Hausverbot folgten die Querulanten nicht. Die 39-Jährige leistete Widerstand gegen ihren Rauswurf und kratzte einen Polizisten am Hals. Die Kripo ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Behörden nicht an.