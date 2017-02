Berner Sennenhund beißt 17-Jährige

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ein unange-leinter Berner Sennenhund hat am Donnerstagnachmittag eine 17-Jährige auf dem Weg zur Chaussee in Gildenhall in den linken Oberschenkel gebissen. Das Mädchen war dort selbst mit seinem Hund unterwegs. Der vierbeinige Angreifer war zunächst herrenlos aus dem Wald gekommen. Der Hundehalter erschien aber kurze Zeit später. Beide tauschten noch Personalien aus. Das Mädchen musste im Krankenhaus operiert werden. Die Kripo ermittelt gegen den Halter nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.