Gelungener Victoria-Hallencup

Letschin (MOZ) Der Victoria-Hallencup des Kreisstadtklubs Victoria Seelow wird fraglos als der Budenzauber in der Fremde in die Historie der Victorianer eingehen. Schließlich hatten die Organisatoren um Marvin Hergoß die vier Turniere, zu denen mehr als 800 Kicker und Fußballfreunde begrüßt wurden, im Letschiner Sporttempel auf die Beine gestellt - mit Erfolg. "War die Stimmung in den Jugendwettbewerben schon mehr als gut, stand die Halle am Abend im Herrenturnier Kopf. Selbst um 23 Uhr waren die Ränge noch proppevoll", schwärmte Cheforganisator Marin Hergoß, der auch seinen Dank an Hallenwart Rainer Steinicke und dessen Sohn Tim für die vielseitige Unterstützung nicht vergaß.