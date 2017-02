HU stellt Strafantrag gegen Institutsbesetzer

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Auch nach dem offiziellen Ende der Besetzung eines Instituts kehrt an der Berliner Humboldt-Universität (HU) keine Ruhe ein. Die Uni hat am Freitag Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt, wie HU-Sprecher Hans-Christoph Keller der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es geht um einen Raum am Institut für Sozialwissenschaften, den Studenten weiter nutzen wollen - die HU verlangt jedoch die Freigabe. Per Twitter baten die Studenten ihre Unterstützer, vorbeizukommen - der Raum sei "akut räumungsbedroht". Zuvor hatten mehrere Medien online darüber berichtet.