Oranienburger Arbeitgeber wieder mit Bestnote

Oranienburg (OGA) Bereits zum dritten Mal nach 2014 und 2015 ist Andreas Lück vom Oranienburger Rewe-Markt auch 2017 zum besten Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg gekürt worden. Der Rewe-Markt an der Lehnitzstraße gewann den vom Unternehmerverband Berlin-Brandenburg und der Wirtschaftsfördergesellschaft "Berlin Partner" gestifteten Preis in der Kategorie "Kleine Unternehmen von zehn bis 49 Mitarbeiter".

Allerdings hatten sich nur 46 von zehntausenden in Berlin und Brandenburg ansässigen Firmen an dem Wettbewerb beteiligt. Aufgerufen waren Unternehmen aller Branchen und Größen beider Bundesländer. "Es sind zwar nur 46, die teilgenommen haben. Es sind aber diejenigen, die auch wissen, dass sie gute Arbeitnehmer sind", sagt Andreas Lück am Freitag. Außerdem sei es "super interessant als kleiner Einzelhändler mit völlig branchenfremden Unternehmen verglichen zu werden", so Lück.

Der Oranienburger Markt-Chef strebt an, auch weiter zu den besten Arbeitgebern zu gehören. "Das ist nicht einfach", sagt Lück. Zwei Drittel der Bewertung bei dem Wettbewerb stammt von den Mitarbeitern.