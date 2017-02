Einen Brandy auf die Mark

artikel-ansicht/dg/0/

Nichts gegen die Vermarktung an sich. Das läuft in Potsdam-Babelsberg, der Wiege des deutschen Films, schon ganz gut. Aber es wird nicht nur in den historischen oder neuen Studios oder in der wandlungsfähigen Berliner Straße auf dem Filmgelände gedreht, sondern auch in der Weite des Landes. Brandenburg liefert die Kulisse zu quasi jedem Genre und wird entsprechend gern genutzt.

Das in touristisches Kapital umzuwandeln, ist eine gute Idee. Aber bevor daraus eine Schnapsidee wird, sollte man schon noch etwas am Marketing feilen. Selbst Drehorte von Komödien wollen ernst genommen werden und nicht zur Lachnummer verkommen. Also Brandywood bitte ganz schnell vergessen und darauf hoffen, dass in der Staatskanzlei, wo gerade an einer neuen Imagekampagne für die Mark gebastelt wird, ein Slogan entsteht, der dem Land und seinen Potenzialen gerechter wird.