Neuer Radweg an der L20 kommt

Im östlichen Havelland werden dabei drei Projekte in Angriff genommen, darunter weiterhin der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Falkensee an der Spandauer Straße, mit dem bereits begonnen wurde, sowie die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Ribbeck an der Bundesstraße 5.

Und: Der Neubau eines Radweges entlang der Landesstraße 20 - von Schönwalde am Erlenbruchgelände vorbei bis zur Kreisgrenze - spielt in den Planungen gleichfalls eine zentrale Rolle aus regionaler Sicht. Laut Angaben von Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) besteht der Planungsstand bereits seit 2009. Acht Jahre später kann das Projekt nun wohl umgesetzt werden. Erste vorbereitende Arbeiten dazu hat es bereits gegeben, schließlich wurden entlang der Strecke bereits zahlreiche Bäume gefällt, Stichwort Abstandsstreifen. Der Verwaltungschef hofft indes auf eine Durchbindung bis zum Birkenweg nach Hennigsdorf, denn das sei der Wunsch vieler Schönwalder, wie aus einer Umfrage des CDU-Gemeindeverbandes hervorgehe.

"Die Verhandlungen dazu laufen parallel", weiß Oehme, der zunächst damit zufrieden ist, dass nun endlich gehandelt wird. "Es hat schließlich sehr lang gedauert." Weil in Schönwalde eine Asylunterkunft an der zu bauenden neuen Radstrecke steht, geht er davon aus, dass dies geholfen habe.

Übrigens: Insgesamt werden in diesem Jahr landesweit mehr als 450 Millionen Euro für die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen eingesetzt. 314 Millionen Euro kommen aus Bundesmitteln, etwa 137 Millionen aus Landesmitteln. Darin enthalten sind 22,5 Millionen Euro, die in diesem Jahr für Projekte aus dem 100-Millionen-Euro-Sanierungsprogramm eingeplant sind. 157 Projekte stehen auf der Prioritätenliste.