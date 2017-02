Rückrundenstart in Lichtenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für die Oberliga-Fußballer des FC Frankfurt steht am Sonnabend die erste Rückrunden-Partie an. Das Schlusslicht spielt beim drittplatzierten SV Lichtenberg 47.

Der 1. FC Frankfurt startet am Sonnabend ab 13 Uhr beim SV Lichtenberg 47 in die Oberliga-Rückrunde. "Wir haben einiges aus der ersten Halbserie mit nur einem Sieg gutzumachen, wollen und werden kämpfen, ein anderes Gesicht zeigen", gibt sich nicht nur Robert Fröhlich kämpferisch. "Die Mannschaft will das, und wir stellen alles auf Null", so der Trainer des Tabellenletzten.

Ihn juckt auch nicht die geradezu verheerende Bilanz der Frankfurter im Vergleich mit den drittplazierten Ostberlinern. Das Hinspiel daheim hatte man 0:5 verloren. Und in der vorigen Saison hieß es zweimal 0:4 - alles unter dem alten Coach Michael Pohl. "Schnee von gestern, das interessiert heute nicht mehr", kommentiert Fröhlich. "Damals setzte man bei den Zugängen mehr auf Quantität statt Qualität, jetzt in der Winterpause haben wir das korrigiert, echte Verstärkungen geholt", stellt er klar. Und meint damit den Franzosen Andy Madjouka, den Belgier Muhamed Tahiri und den Polen Pawel Zielinski. Von diesem Trio wird allerdings nur Tahiri beim Start dabei sein. Madjouka (krank) und Zielinski (noch nicht spielberechtigt) fehlen.

Neben den abgemeldeten Narciel Mbuku (in Fürstenwalde) und Visar Braha (unbekannt) hat man sich unter anderem von Dominik Skrynski, Patryk Nowaczewski, Ansgar Harjehusen, Kevin Auer, Klaus Katroshi und Maciej Mizinski getrennt. Zum derzeitigen 22-Mann-Kader gehört auch Florian Matthäs (nach zweitem Kreuzbandriss im Aufbautraining). Lichtenberg bietet ein ähnlich junges Team wie Frankfurt auf, hat aber auch gestandene Kerle wie den 31-jährigen Torschützenbesten Thomas Brechler (acht Treffer) oder den von Fürstenwalde geholten Verteidiger Michael Braune (30) in seinen Reihen. Die Berliner spielen seit fünf Jahren in der Oberliga immer im Vorderfeld mit, kamen in der Hinrunde mit 21 Akteuren aus - der 1. FCF musste 28 auf den Platz schicken. Hingegen ist der Rückrundenstart für die Oberliga-Fußballer des FC Strausberg abgesagt. Das Spiel gegen FC Hertha 03 Zehlendorf musste auf Grund der schlechten Platzverhältnisse in Strausberg verschoben werden.

Oberliga-Fußball indes gab es am Freitag in Seelow. Victoria empfing Anker Wismar. Germania Schöneiche spielte am Freitag beim Malchower SV, auf dem Kunstrasenplatz an der Eishalle war das Spiel ungefährdet. Neuer Trainer dort ist Christian Gehrke.

Im Nachholspiel der Landesklasse Ost erwartet Aufsteiger SV Woltersdorf am Sonnabend ab 11.30Uhr auf dem Kunstrasenplatz Preußen Bad Saarow. Letztere hatten eigentlich schon vorigen Sonnabend gegen Blau-Weiss Markendorf daheim ein Nachholspiel bestreiten sollen, was aber erneut ausfallen musste. In der Kreisliga Süd sind für Sonnabend drei Nachholspiele geplant.

1. VSG Altglienicke1430:12 33

2. FSV Optik Rathenow 1542:17 31

3. SV Lichtenberg1538:1726

4. Victoria Seelow 1536:2426

5. Tennis Borussia Berlin 1427:1624

6. Hertha Zehlendorf 1536:26 24

7. FC Anker Wismar 1531:2423

8. Mecklenburg Schwerin 1530:32 23

9. Charlottenb. FC Hertha1524:35 21

10. FC Hansa Rostock II 1527:3320

11. Malchower SV1528:3520

12. SV Altlüdersdorf 1425:25 14

13. FC Strausberg 1520:3513

14. Grün-Weiss Brieselang 1518:3911

15. Germania Schöneiche 1413:26 10

16. 1. FC Frankfurt 1515:44 7