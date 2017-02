50 Millionen fÃ¼r die Innenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Rund 50 Millionen Euro will die Wohnungswirtschaft (Wowi) in den kommenden fünf Jahren in die Frankfurter Innenstadt investieren. Die größten Projekte stellte Wowi-Geschäftsführer Jan Eckardt am Donnerstagnachmittag auf der Sitzung des Stadtteilforums Mitte vor.

Die graue Fassade gehört bald der Vergangenheit an: Dieser Wohnblock in der Collegienstraße 1-3 wird ab März von außen saniert. Es folgen der Block gegenüber (Collegienstraße 4-6) und die in der Karl-Marx-Straße 24-27 sowie 28-30.Foto: © MOZ/Sonja Jenning

Mehr als die Hälfte der auf Sicht von fünf Jahren geplanten Investitionen von Frankfurts größtem Vermieter fließen in die Innenstadt, die Jan Eckardt als den Bereich zwischen dem südlichen Ende der Goepelstraße, Leipziger Straße, Bahnhof und Oder definiert. Die Rede ist von rund 50 Millionen Euro. Ziel sei es, diesen Bereich attraktiver, lebenswerter und interessanter zu machen.

Zu den größten Projekten, die noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen, gehört die Teilsanierung der Wohnblöcke in der Collegienstraße 1-3 und 4-6 sowie in der Karl-Marx-Straße 24-27 und 28-30. "Wir sanieren die äußere Hülle und rüsten Balkone nach", so Eckardt. Während der Arbeiten können die Mieter in ihren Wohnungen bleiben. Es handele sich um Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, die bis auf eine komplett vermietet sind. Bauvorbereitende Maßnahmen beginnen am 15. März. Da auch die Wohnbau zwei Blöcke in der Nachbarschaft saniere, sei das ganze als Gemeinschaftsprojekt zur Beseitigung eines Schandflecks in der Innenstadt angelegt, betont Eckardt.

Als zweites Großprojekt nannte er die Fortsetzung der Sanierung im Areal Wollenweberstraße. Das betrifft die Häuser Rosengasse 3, 4 und 5, Rosa-Luxemburg-Straße 43a und Wollenweberstraße 21 und 24. Zunächst müssen die letzten 89 Mieter ihre Wohnungen wechseln, das Umzugsmanagement erfolgt in diesem Jahr. "Wir wollen das Quartier für alle Altersgruppen interessant machen", sagte Eckardt. Von der Single- bis zur Familienwohnung werde künftig alles vertreten sein. "Uns ist es wichtig, auch im Zentrum großzügige Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen anzubieten, die es derzeit noch nicht gibt", erklärte der Wowi-Geschäftsführer. Auch eine Tagespflege und ein Pflegestützpunkt sollen in die Anlage integriert werden.

Projekt Nummer drei ist die Neubebauung der Fläche an der Großen Oderstraße 25-28. Dazu wird zunächst ein Architekturwettbewerb durchgeführt. Ziel sei eine Mischung aus Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und barrierefreien Wohnungen in den Etagen.

Eckardt betonte auch, dass neben den großen Bauprojekten auch viele kleine Dinge, die nicht auf den ersten Blick auffielen, zur Aufwertung der Innenstadt führten. Dazu gehört die Förderung von Nachbarschaftsaktionen. Zudem sollen im Bereich Pablo-Neruda-Block/Dr.-Salvator-Allende-Höhe die Hauswartsdienstleistungen zum 24-Stunden-Service ausgeweitet werden, um das Sicherheitsgefühl im Quartier zu erhöhen. In der Slubicer Straße 6-8 (ehemaliges Sportmuseum) soll ein deutsch-polnischer Seniorentreff einziehen. Für die Magistrale nannte Eckardt das Ziel bis zum Jahresende alle Objekte, die von der Wowi verwaltet werden, zu vermieten.

Perspektivisch wolle auch die Wowi ihren Verwaltungssitz von der Heinrich-Hildebrandt-Straße in die Innenstadt verlegen, erklärte Eckardt am Rande des Stadtteilforums auf Nachfrage der MOZ. Realistisch sei nur ein Neubau, der jedoch frühestens 2020/21 bezogen werden könne. Konkreter wollte er allerdings nicht werden.