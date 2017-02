Konjunktur, Konsum und neue Aufgaben

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553088/

Zu verdanken ist das vor allem der Tatsache, dass auch im Osten konsumiert wird wie noch nie und Wohneigentum gekauft wird wie noch nie. Das hat damit zu tun, dass bei Niedrigstzinsen das Sparen nicht lohnt. Und man sein Geld deshalb lieber ausgibt. Aber das allein ist es nicht. Die Deutschen zeigen auch im Osten im Bezug auf ihre wirtschaftliche Lage Zuversicht.

Die andere Seite der Konjunktur-Medaille ist der bundesdeutsche Klassiker: der Export. Der spielt im Osten zwar längst keine so große Rolle wie im Westen, legt aber spürbar zu. Trotzdem sollte man sich keine Illusionen machen. Im Osten werden auf absehbare Zeit die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Gerade weil der industrielle Sektor, trotz vieler interessanter Firmen, übersichtlich ist. Die Zahl kleiner und kleinster Betriebe ist hoch, Großunternehmen sind kaum vorhanden. Das ist noch immer eine Folge von Wende und Vereinigung: Die Industriekombinate wurden zerschlagen, ihr Know-how lebte bestenfalls in kleinen Ausgründungen weiter. Subventionen für Neuansiedlungen führten nur zu verlängerten Werkbänken, die sich, wie an der Solarbranche zu besichtigen war, im Zweifelsfall schnell abwickeln lassen.

An dieser Struktur lässt sich kaum etwas ändern. Schon gar nicht in Zeiten geschrumpfter Fördermittel. Man kann aber, wie das etwa in Brandenburg ja schon eine Weile geschieht, Netzwerke befördern, Cluster bilden, also Zusammenballungen von Unternehmen, die eine Wertschöpfungskette bilden, untereinander sowie mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen vernetzt sind. Damit nicht jedes kleine Industrieunternehmen für sich alleine kämpft. Denn Systemlösungen werden in immer mehr Bereichen von den Kunden verlangt. Und die Digitalisierung schreitet unbarmherzig voran.

Besonders nötig ist Kooperation im ländlichen Raum, wo die Bevölkerung stark schrumpft. Und wo Infrastruktur und Bildung trotzdem am Leben zu erhalten sind, will man wirtschaftliche Entwicklung nicht abschreiben. Ökonomischen Fortschritt, nachhaltige Wertschöpfung gibt es nur dort, wo nicht lediglich verlängerte Werkbänke stehen - sondern Forschung und Entwicklung für Innovationen sorgen, die in die Produktion eingehen. Und wo genügend Fachkräfte und die nötige Infrastruktur zur Verfügung stehen. Das können Unternehmen nicht alleine leisten, das erfordert politisches Handeln, das kostet Geld. Und das dauert. Ohne solche Bemühungen aber wird Wachstum auf Dauer nicht zu realisieren sein.